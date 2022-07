Gerücht: Selbst die Entwickler selbst glauben nicht an Skull and Bones

HQ

Das Piratenspiel Skull and Bones hat die klassische Entwicklungshölle durchgemacht und wurde seit Beginn der ersten Planungsphase im Jahr 2013 mehrfach neu gestartet. Anfang dieses Monats haben wir jedoch endlich eine große Präsentation des Spiels sowie ein Veröffentlichungsdatum erhalten: den 8. November.

Leider war das, was präsentiert wurde, nicht gerade überwältigend, und wir bezweifeln, dass es Sea of Thieves herausfordern kann. Und wenn man Kotaku glauben darf, ist das eine Meinung, die von mehreren Entwicklern des Spiels geteilt wird. Sie schreiben, dass mehrere Entwickler "skeptisch sind, dass das Spiel auch nur annähernd den Erfolg haben wird, den das Unternehmen braucht". Einer der Gründe dafür ist laut einem ungenannten Entwickler, dass es der Spielmechanik an Tiefe mangelt und es nicht wirklich mehr bietet als das endlose Schleifen nach Ressourcen, mit dem wir Anfang dieses Monats behandelt wurden.

Da die Aussagen auf anonymen Quellen basieren, ist es schwierig, ihre Glaubwürdigkeit zu kommentieren (natürlich gibt es in Unternehmen von der Größe von Ubisoft immer verärgerte Mitarbeiter). Es ist jedoch erwähnenswert, dass die Aussagen sehr gut mit den Eindrücken übereinstimmen, die Skull and Bones bisher erhalten hat, also ist vielleicht etwas dran?