Der Witcher III-Designer entschuldigt sich für die überladene Karte

The Witcher 3: Wild Hunt bot eine der beeindruckendsten offenen Welten, als 2015 das Rollenspiel von CD Projekt Red veröffentlicht wurde. Die große Karte war gefüllt mit interessanten Charakteren, die es zu treffen galt, Quests, die es zu erledigen galt, und Schätzen, die es zu finden galt.

Tatsächlich gab es so viele Punkte auf der Karte, dass es ein wenig überwältigend werden könnte - ein Gefühl, das Fans von Ubisofts Open-World-Spielen wahrscheinlich auch erkennen werden. Während eines Livestreams zur Feier des 20-jährigen Jubiläums von CD Projekt Red sagte Philipp Weber, Kampagnenmanager für das kommende The Witcher 4, dass er einen Teil der Schuld für die unordentliche Karte trägt:

"Ich kann offen zugeben, dass ich zu den Menschen gehöre, die diese Fragezeichen tatsächlich in die Welt gesetzt haben. Es war bereits Ende 2014, also nicht so lange vor der Veröffentlichung, als wir im Grunde nur die Welt mit ihnen füllten. Es gab nicht viel Zeit, also war es sehr viel, 'okay, wir müssen es einfach machen und wir können es nicht perfekt machen'."

Philipp Weber sagt auch, dass die vielen Fragezeichen, die durch Schmuggler-Caches verursacht werden, eigentlich gar nicht auf der Karte hätten markiert werden dürfen:

"Ich habe jedoch eine Verteidigung. Ich habe viele dieser schrecklichen – ich kann sagen, schrecklich sagen, weil ich sie gemacht habe – Schmuggler-Caches gemacht. Aber ursprünglich haben wir sie in die Welt gesetzt, wir haben ein paar Möwen über sie gelegt, damit man sie kreisen sieht, aber es war nicht geplant, tatsächlich ein Symbol auf der Karte zu haben."

CD Projekt Red arbeitet derzeit an einer Erweiterung für Cyberpunk 2077 sowie das kommende The Witcher 4, von denen keines bisher ein Veröffentlichungsfenster erhalten hat.