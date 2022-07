God of War: Ragnarök ist der Kopf des am meisten erwarteten Spiels der Xbox

HQ

Viele bekannte Leute auf PlayStation und Xbox haben bewiesen, wie lächerlich der sogenannte Konsolenkrieg ist, indem sie sich in den letzten Jahren gegenseitig gelobt und gratuliert haben, und jetzt ist es Zeit für ein weiteres großartiges Beispiel.

Der interessante Beitrag hat verständlicherweise zu einigen sehr faszinierenden und lustigen Antworten geführt, darunter die vom Chef der Xbox selbst: Phil Spencer. Vor allem seine Antwort auf das, was er als nächstes spielen will, wird viele überraschen.

Spencer hat dies bereits früher deutlich gemacht, aber er verdient immer noch Lob dafür, dass er wiederholt hat, dass sein am meisten erwartetes Spiel ein PlayStation-exklusiver Ort ist, der nicht gerade als ein Ort bekannt ist, an dem Menschen positive und nachdenkliche Botschaften an Entwickler und dergleichen senden. Respekt, Phil.