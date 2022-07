John Cena kommt morgen zu Fortnite

HQ

Heute ist John Cena wahrscheinlich am bekanntesten als Fast & Furious-Schauspieler und spielte auch als Titelfigur Peacemaker in der schönen HBO Max-Serie, als sie Anfang dieses Jahres Premiere feierte. Aber er begann als Pro-Wrestler in der WWE, und da das Summer Slam-Event bevorsteht, wird die Wrestling-Version von John Cena morgen (28. Juli) als Fortnite-Skin hinzugefügt.

Es gibt zwei Versionen von Cena zur Auswahl, mit oder ohne T-Shirt. Er hat sogar sein berühmtes "U Can't C Me" als Emote, ein charakteristischer Move, der selbst bei Leuten, die Wrestling nicht kennen, ein beliebtes Meme war - obwohl wir fest davon überzeugt sind, dass die Leute dich immer noch sehen können.

Wirst du den John Cena-Skin bekommen und Fortnite als 16-facher Wrestling-Weltmeister spielen?