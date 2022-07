Weniger verkaufte Xbox-Konsolen im letzten Quartal im Vergleich zu 2021

HQ

Microsoft ist ein Unternehmen, das oft selbst die positivsten Analysten übertrifft, wenn es Zeit für die Quartalsberichte ist, aber diesmal hatten sie meist Rückgänge zu berichten. Ich stelle fest, dass die Chip-Engpässe dem PC-Markt schaden, der um 13% zurückgegangen ist, was den Verkäufen von Windows geschadet hat, und der Umsatz in der Betriebssystemabteilung war im Vergleich zum gleichen Quartal (April - Mai) 2021 um 2% gesunken.

Trotzdem wies der Microsoft-CEO Satya Nadella darauf hin, dass Windows immer noch besser abschneidet als vor der Pandemie und Marktanteile gewinnt:

"Trotz eines sich im Laufe des Quartals verändernden Marktes für PCs sehen wir weiterhin mehr ausgelieferte PCs als vor der Pandemie und nehmen Anteile ab."

Gaming war auch im Jahresvergleich rückläufig und der Umsatz ging um 7% zurück, wobei der Umsatz mit Xbox-Hardware um 11% zurückging. Nadella weist jedoch darauf hin, dass Xbox Series S / X "drei Viertel in Folge Marktführer in Nordamerika unter den Next-Gen-Konsolen war" und dies war der zweitbeste April-Mai-Zeitraum, den Xbox jemals weltweit hatte. Microsoft sagt, dass der Rückgang zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass Xbox Series S / X noch ziemlich neu war und es sehr schwierig war, das gleiche Quartal 2021 zu bekommen. Kendra Goodenough, Director of Microsoft Investor Relations, erklärt gegenüber The Verge:

"Wir sehen immer noch eine starke Nachfrage, aber wir kommen von den Höchstständen, die wir in den letzten Jahren mit dem Start gesehen haben."

Selbst mit den Rückgängen und der Tatsache, dass Microsoft nicht vollständig das liefert, was von Analysten zuvor erwartet wurde, verdient Microsoft immer noch mehr Geld als je zuvor, wobei der Gesamtumsatz um 12 % (51,9 Milliarden US-Dollar) und der Nettogewinn um 2 % (16,7 Milliarden US-Dollar) gestiegen sind.