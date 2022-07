Star Wars: Knights of the Old Republic Remake auf unbestimmte Zeit verschoben

HQ

Wir haben kaum etwas über das Remake von Star Wars: Knights of the Old Republic gehört, seit es im vergangenen September endlich bestätigt wurde, aber die Embracer Group gab uns etwas Hoffnung, als sie sagte, dass sie vor zwei Monaten während ihres Investorenanrufs innerhalb weniger Monate Neuigkeiten erwarten würde. Es stellt sich heraus, dass diese Nachrichten wahrscheinlich nicht gut sein werden, wenn wir sie tatsächlich bekommen.

Denn Bloombergs so ziemlich immer zuverlässiger Jason Schreier behauptet , dass Star Wars: Knights of the Old Republic Remake in großen Schwierigkeiten steckt und sich auf unbestimmte Zeit verzögert hat. Dafür gibt es mehrere Gründe.

Man kann bis zu einem gewissen Grad sagen, dass das Feuer begann, als die Entwickler von Aspyr letzten Monat eine Demo oder einen vertikalen Slice, wenn Sie so wollen, für PlayStation und Lucasfilm fertiggestellt haben und die Studioleiter sagten, dass es angesichts der Menge an Zeit und Geld, die dafür aufgewendet wurde, nicht den Erwartungen entsprach. Das Schlimme wurde noch schlimmer, als Jason Minor und Brad Prince, der Art Director und Design Director des Spiels, eine Woche später abrupt gefeuert wurden. Diese beiden Ereignisse führten dazu, dass den Entwicklern mitgeteilt wurde, dass das Projekt auf Eis gelegt wurde, während die höheren Ebenen nach neuen Verträgen und Entwicklungsmöglichkeiten suchen, so dass es nicht verwunderlich ist, dass einige der Leute, mit denen Schreier gesprochen hat, denken, dass Star Wars: Knights of the Old Republic Remake im Jahr 2025 starten könnte, wenn überhaupt, anstatt später in diesem Jahr, wie es ursprünglich der Plan war.