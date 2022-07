Keanu Reeves will irgendwann einen älteren Batman spielen

HQ

Keanu Reeves hat im Laufe der Jahre seinen gerechten Anteil an Actionhelden gespielt, aber es stellt sich heraus, dass er seine Träume in dieser Abteilung noch nicht ganz erfüllt hat. In einem kürzlichen Interview mit ExtraTV sagt Reeves, dass er irgendwann Batman spielen möchte.

Er gibt zu, dass Robert Pattinson derzeit Batman spielt und "großartig ist", sagt aber, dass er sich eher auf eine ältere Version stützt. Vielleicht etwas mehr im Einklang mit Frank Millers klassischem Comic The Dark Knight Returns von 1986:

"Es war schon immer ein Traum, aber Pattinsons Batman im Moment. Es geht ihm großartig, aber vielleicht die Straße hinunter, wenn sie einen älteren Batman brauchen."

Wer hören möchte, wie Keanu Reeves als Batman klingt, sollte an diesem Wochenende in die Kinos gehen, wenn DC League of Super-Pets am 29. Juli Premiere feiert - und Reeves Bruce Wayne / Batman spielen lässt.

Was hältst du von der Idee, Reeves als eine gealterte Version von Batman zu haben?

Danke IGN