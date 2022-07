Garfield wurde bereits in Stray modifiziert

HQ

Nach dem Erfolg, den BlueTwelves katzenartiges Abenteuerspiel Stray seit seiner ursprünglichen Veröffentlichung gesehen hat, haben die Fans den Titel schnell in die Hände bekommen und damit herumgespielt. Die neueste Mod kommt von Chris Rubino, der beschlossen hat, Garfield in das Spiel einzuarbeiten, was bedeutet, dass Sie jetzt als ikonische orange und schwarz gestreifte Katze durch die fluoreszierenden Cyberpunk-Straßen wandern können.

Es sollte bekannt sein, dass die Mod das Abbild der animierten Filmversion von Garfield und nicht der Cartoon-Version der ikonischen Katze einfängt, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass Sie deutlich sehen können, dass es Garfield sein soll.

Wo Sie diesen Mod finden können, können Sie Ihre Pfoten bei NexusMods darauf bekommen, vorausgesetzt, Sie möchten Strays Welt als Garfield erkunden - aus welchem Grund auch immer.

Danke, PC Gamer.