Eragon-Serie kommt zu Disney+

Christopher Paolinis Fantasy-Anthologie The Inheritance Cycle sollte ursprünglich ein langjähriges Film-Franchise werden, aber nach der lauwarmen Aufnahme des Films von 2006 wurden diese Pläne auf Eis gelegt. Nun sieht Disney jedoch eine Chance, nach Alagaësia zurückzukehren und das Potenzial der Buchreihe in Form einer Live-Action-Show auszuschöpfen.

Tatsächlich berichtet Variety , dass die TV-Serie offiziell in Arbeit ist und dass Paolini selbst das Drehbuch für die TV-Interpretation mitschreiben wird. Die Serie befindet sich in einem frühen Entwicklungsstadium, so dass abzuwarten bleibt, ob das Projekt Realität wird und noch keine Entscheidung über Paolini als Showrunner getroffen wurde. Was halten Sie von einer TV-Serie, die auf Paolinis Arbeit basiert?