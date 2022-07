The Last of Us: Part I will come to PC "very soon after" und landet auf PS5

HQ

Naughty Dog wird The Last of Us: Part I in ein paar Wochen veröffentlichen, da das Spiel am 2. September dieses Jahres auf PlayStation 5 debütieren wird. Das Remake des von der Kritik gefeierten Originaltitels wird verschiedene technologische und grafische Verbesserungen aufweisen, und mit Sonys neuerer Strategie, seine größten Spiele auf den PC zu bringen, ist die Frage, wann genau dieser Titel auch auf den PC kommen wird, ein immer häufigeres Thema.

Während noch kein Datum für die PC-Ausgabe von The Last of Us: Part I angegeben wurde, hat ein kürzlich veröffentlichter Kommentar auf Twitter von Naughty Dogs Senior Environment Texture Artist, Jonathan Benainous, einen Zeitrahmen angeteasert.

"Ich bin froh zu hören, dass du gehypt bist, Mann! Die PC-Version sollte etwas später herauskommen, aber sehr bald nach der PS5-Veröffentlichung!"

Obwohl es immer noch kein festes Datum gibt, wenn Sony und Naughty Dog beschließen, diese Informationen bekannt zu geben, werden wir Sie auf dem Laufenden halten.