Apex Legends startet in der nächsten Saison am 9. August

Respawn Entertainment hat seinen Hype-Push für die nächste Staffel von Apex Legends gestartet. Beginnend mit einem neuen Stories from the Outlands-Video namens Survive, erfahren wir in diesem Video, dass die nächste Staffel des Battle Royale-Titels Hunted heißen wird und am 9. August starten wird.

Aber das war noch nicht alles, was enthüllt wurde, denn Respawn lüftete auch den Vorhang für die nächste Legende, die ins Spiel kommt. Bekannt als Vantage, wird uns in einer Pressemitteilung gesagt, dass diese Figur eine "scharfschießende Kämpferin ist, die alles auf die harte Tour gelernt hat" und dass sie von einem zu Unrecht verurteilten Verbrecher auf dem Eisplaneten Págos geboren wurde. Ansonsten wird festgestellt, dass Vantage von einem kleinen geflügelten Begleiter namens Echo begleitet wird und dass sie sich als Scharfschützin mit Zielfernrohrwaffen auszeichnet.

Aber wenn wir mehr über Vantage erfahren und sie im Spiel in Aktion sehen werden, hat Respawn angekündigt, dass es nicht mehr allzu lange dauern wird, bis der Launch-Trailer für die gejagte Saison landet, da dieser am 28. Juli debütieren wird.

Fangt euch unten den Trailer zu den Geschichten aus den Outlands an.