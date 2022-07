World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic erscheint im September

HQ

Blizzard Entertainment hat das Veröffentlichungsdatum für World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic offiziell bekannt gegeben. Die beliebte Erweiterung wird diesen September in WoW: Classic erscheinen, am 26., um genau zu sein, und um dieses Veröffentlichungsdatum zu feiern, gibt es derzeit ein 50% Bonus-XP-Event live im Spiel.

Da Wrath of the Lich King Classic ein Veröffentlichungsdatum erhält und im September erscheint, wird es hoffentlich nicht allzu lange dauern, bis Blizzard World of Warcraft: Dragonflight eine ähnliche Behandlung gibt, zumal der kalifornische Entwickler vor ein paar Wochen bestätigt hat, dass diese Erweiterung 2022 kommen würde.