Russell Crowe sollte Satan in Thor: Love and Thunder spielen

Marvel kämpft immer hart darum, geheim zu halten, wer in kommenden MCU-Filmen zu sehen sein wird, also nahm Russell Crowe etwas Flak, weil er enthüllte, dass er in Thor: Love and Thunder war, bevor es veröffentlicht wurde. Nun stellt sich heraus, dass er ironischerweise zuerst für eine ganz andere Rolle gedacht war.

Konzeptkünstler Ken Barthelmey hat einen Post auf Instagram veröffentlicht, in dem er enthüllt, dass Marvel zuerst Crowe als Satan anstelle von Zeus in Betracht gezogen hat und dass er daher ein Konzeptbild gemacht hat, das zeigt, wie dies aussehen würde. Sie können den oberen Teil des Bildes unten sehen (sowie den Rest auf Instagram), wenn dies passiert wäre. Was denkst du?