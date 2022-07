Black Adam ist nun fertig und die Darsteller haben es gesehen

HQ

Die Veröffentlichung von Black Adam ist noch drei Monate entfernt, da es am 21. Oktober Premiere feiert. In der Hauptrolle ist Dwayne Johnson als titelgebender Antiheld Black Adam zu sehen, der die Dinge ein wenig mehr löst... unkonventionell (und vielleicht auch effektiver) als normale Superhelden.

Es war ursprünglich für eine Veröffentlichung in diesem Sommer geplant, aber es wurde auf das obige Datum verschoben, aber es scheint, als wäre dies nicht wirklich nötig gewesen. Black Adams Regisseur Jaume Collet-Serra (House of Wax, Orphan, The Shallows) nutzte während der San Diego Comic-Con die Gelegenheit, um bekannt zu geben, dass Black Adam sowohl nach einigen Nachdrehs als auch nach VFX-Arbeiten fertig ist.

Collet-Serra sagte auch, dass er den Film bereits der Besetzung von Black Adam gezeigt habe. Erwarten Sie also keine weiteren Verzögerungen. Black Adam kommt auch für HBO Max 45 Tage nach der Premiere in den Kinos.