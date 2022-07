Gerücht: Black Panther bekommt ein Singleplayer-Abenteuer

HQ

Es gab einen großen Blowout während des San Diego Comic-Con-Wochenendes mit mehreren angekündigten Marvel-Filmen und -Serien, einer davon war Black Panther: Wakanda Forever. Es ist ein brandneues Abenteuer in Wakanda, mit Shuri (Letitia Wright) als neuer Hauptprotagonistin nach dem tragischen Verlust von Chadwick Boseman.

Aber es stellt sich heraus, dass dies nicht das einzige Black Panther-bezogene Projekt ist, das Disney gerade braut, da sie auch ein Videospiel zu machen scheinen. Dies wurde im Podcast Game Mess Mornings von dem ausgewiesenen Insider und Journalisten Jeff Grubb enthüllt, der sagt, es sei "ein großes Open-World-Black-Panther-Spiel" und beschreibt es so:

"Es ist ein Einzelspieler-Spiel, es befindet sich in einer sehr frühen Entwicklung und das Spiel beginnt damit, dass Black Panther tot ist. Der Spieler wird sich den Herausforderungen stellen, der neue Black Panther zu werden, und das scheint das Setup für das Spiel zu sein."

Es wird angenommen, dass die neuen Titel von dem ziemlich frischen Studio Electronic Arts Seattle entwickelt werden, das von Kevin Stephens geleitet wird. Er arbeitete zuvor sowohl an Mittelerde: Mordors Schatten als auch an Mittelerde: Schatten des Krieges, also sollte er ein oder zwei Dinge über diese Art von Abenteuern wissen. Es gibt auch mehrere andere Mitarbeiter aus seinem alten Studio Monolith Productions, die bei Electronic Arts Seattle arbeiten. Ironischerweise macht Monolith Productions derzeit auch selbst ein Superheldenspiel; Wonder Woman.