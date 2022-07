Playstation-Datenbank weist auf eine März-Veröffentlichung von Star Wars Jedi: Survivor hin

HQ

Eine der besseren Quellen für Lecks in letzter Zeit ist der Twitter-Account PlaystationSize, der alles Neue in der Playstation-Datenbank (und mehr) verfolgt. Jetzt haben sie eine interessante Sache in Bezug auf Star Wars Jedi: Survivor bemerkt.

Es wurde vor genau zwei Monaten angekündigt, bekam aber damals kein Veröffentlichungsdatum. Aber wie von PlaystationSize enthüllt, ist es jetzt für eine Veröffentlichung Anfang März 2023 aufgeführt. Ein typisches Platzhalterdatum wäre der 31. März, der das Ende eines neuen Geschäftsjahres für EA markiert, so dass die Chancen groß sind, dass dies tatsächlich der wahre Deal ist.

Wenn ja, sollten wir wahrscheinlich bald mehr Informationen erhalten, und wenn wir es tun, werden Sie der Erste sein, der es erfährt.

Danke TrueAchievements