Xbox One erhält auch eine schnellere Startsequenz

Gestern haben wir berichtet, dass Xbox Series S und X mehr als doppelt so schnelle Startsequenzen erhalten, möglicherweise ab dem nächsten Monat, dank eines neuen Updates, das derzeit von Mitgliedern des Xbox Insiders-Programms getestet wird. Aber es stellt sich heraus, dass wir ein winziges Detail vergessen haben.

Wie der Senior Product Manager Lead bei Xbox, Jake Rosenberg, auf Twitter erklärte, gilt dies auch für die Xbox One-Generation. Grundsätzlich werden Xbox One, Xbox One S, Xbox One S All-Digital und Xbox One X nach diesem Update schneller starten - für das wir jedoch noch kein Datum haben.