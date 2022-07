Der Herr der Ringe: Gollum verzögert sich um "ein paar Monate"

HQ

Das Gaming-Jahr 2021 begann ziemlich deprimierend, da es erst wenige Wochen alt war, als bestätigt wurde, dass sowohl Hogwarts Legacy als auch The Lord of the Rings: Gollum auf 2022 verschoben würden. Aber wie die meisten von euch wahrscheinlich bemerkt haben, war es lange Zeit unheimlich ruhig über das Spiel, und nichts scheint wirklich darauf hinzudeuten, dass die geplante September-Veröffentlichung tatsächlich stattfinden wird.

Nun, es stellt sich heraus, dass es einen guten Grund für den Mangel an Hype-Engines gibt, und das ist eine weitere Verzögerung. Wie auf Twitter enthüllt, wurde das Spiel "ein paar Monate" vorangetrieben, aber was das wirklich bedeutet, bleibt abzuwarten, und wir gehen davon aus, dass es 2022 wahrscheinlich überhaupt nicht veröffentlicht wird:

"Zunächst möchten wir uns bei Ihnen allen für Ihre bisherige Geduld und Unterstützung bedanken. In den letzten Jahren hat unser Team hart daran gearbeitet, Ihnen eine bemerkenswerte Geschichte in einer atemberaubenden Welt voller Magie und Wunder zu erzählen.

Wir sind bestrebt, die Erwartungen unserer Community zu erfüllen und die unerzählte Geschichte von Gollum auf eine Weise aufzudecken, die die Vision von J. R. R. Tolkien ehrt. Um das bestmögliche Erlebnis zu bieten, haben wir uns entschlossen, die Veröffentlichung von Der Herr der Ringe: Gollum um ein paar Monate zu verschieben. Wir werden Sie in naher Zukunft mit einem genauen Zeitplan auf dem Laufenden halten. Wir sind dankbar für unsere leidenschaftliche Community und können es kaum erwarten, dieses einzigartige Abenteuer bald mit euch zu teilen!"

Was ist dein Eindruck von Der Herr der Ringe: Gollum von dem, was wir bisher gesehen haben?