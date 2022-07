Ciao, Piemonte Calcio: FIFA 23 "stiehlt" Juventus-Lizenzvertrag von eFootball 2022

HQ

Seit vielen Jahren ist der Sommertransfermarkt für Fußball-Videospiele, auf dem EA und Konami ihre besondere Rivalität im Kampf um die besten Liga- und Vereinsverträge führen, fast so interessant wie die Verfolgung der Spielerverpflichtungen im wirklichen Leben, wo Vereine Athleten einstellen und entlassen, um ihre Saisonaussichten zu verbessern. Und während die FIFA traditionell die meisten großen Teams und Wettbewerbe in exklusiver Funktion versammelt hat, genossen PES und eFootball hin und wieder ihre bombastischen Ankündigungen. Einer der am meisten diskutierten war, als Konami die Exklusivrechte an Juventus ergriff, das neben Barça, Bayern München und Manchester United für einige Jahre der wichtigste Premium-Partnerclub sein würde.

Wie Pro Evo in der Vergangenheit musste die FIFA gefälschte Vereinsnamen und Trikots verwenden, um die Mannschaft irgendwie in das Spiel einzubeziehen, und im Falle der in Turin ansässigen Mannschaft verwendeten sie "Piemonte Calcio", was für eine gute Reihe von Memes sorgte. Aber jetzt, mit FIFA 23, ist die piemontesische Referenz nicht mehr, da Juventus FC zurück ist, wie Gamereactor bei EA Vancouver erfuhr und das Studio heute offiziell gemacht hat.

Laut der heutigen Ankündigung haben EA Sports und der Juventus Football Club eine "exklusive, mehrjährige Partnerschaft" für La Juve angekündigt, um mit einer "vollständigen Integration, die ausschließlich mit FIFA 23 beginnt", in das Franchise zurückzukehren. Die Formulierung bedeutet zwei Dinge: dass eFootball in der neuen Saison die Rechte verlieren wird, das offizielle Wappen, die Trikots und das Stadion des piemontesischen Clubs zu nutzen (obwohl sie normalerweise die Spieler 3D-scannen lassen), und auch, dass der Juve-Deal über die letzte FIFA hinausgehen und in die neue Ära des EA Sports FC für die Franchise eintreten wird.

Außerdem wird Claudio Marchisio in FIFA 23 zum FUT-Helden, während der junge serbische Stürmer Dušan Vlahović als Botschafter für das Spiel fungieren wird.

Da es sich um eine Free-to-Play-, fortlaufende Fußballplattform und nicht mehr um eine jährliche Veröffentlichung handelt, ist unklar, wann der Juve-Drop auf eFootball 2022 stattfinden wird, da Konami behauptete, dass "die Vertretung des Clubs im Jahr 2022 nicht betroffen sein wird", aber das Unternehmen wird den Service höchstwahrscheinlich aktualisieren und für die neue Saison in 2023 umbenennen. Juventus ist seit 2019 exklusiv für PES und eFootball, was bedeutet, dass Piemonte Calcio die einzige Möglichkeit war, mit dem nicht lizenzierten Kader in FIFA 20, 21 und 22 zu spielen. Es ist erwähnenswert, dass eFootball 2022 kürzlich Partnerverträge oder Verlängerungen mit Vereinen wie Bayern München, AC Monza, AC Mailand und Inter Mailand angekündigt hat, obwohl nur das Rossoneri-Team in FIFA 23 exklusiv und damit abwesend zu sein scheint, genau wie Napoli, Lazio, AS Roma, Atalanta und andere europäische Stadien wie Allianz Arena oder Spotify Camp Nou.

Egal was passiert, die italienische Serie A wird in beiden Spielen wie eine Mischung aus offiziellen und nicht lizenzierten Inhalten aussehen, was die Fans gerne beenden würden.