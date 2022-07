Gotham Knights bekommt eine Prequel-Comic-Serie

HQ

Batman ist tot im kommenden Gotham Knights, das am 25. Oktober für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S / X erscheint. Stattdessen kannst du als seine Sidekicks Batgirl, Nightwing, Red Hood und Robin spielen, um das Verbrechen von Gotham City in Schach zu halten.

Aber was genau hat zu all dem geführt, und ist Batman wirklich tot? Während der San Diego Comic Con wurde bekannt, dass wir mehr Informationen über all dies in einer neuen sechsteiligen Miniserie namens Batman: Gotham Knights - Gilded City erhalten werden. Jeder Comic enthält auch einen digitalen Code, der Ihnen im eigentlichen Spiel etwas Besonderes gibt, wobei der erste BOSO22 Batcycle Skin ist. Wenn du alle sechs bekommst, gibt es auch einen siebten Gegenstand für dich als Bonus.

Hier ist die offizielle Synopsis von Batman: Gotham Knights - Gilded City:

"In Batman: Gotham Knights - Gilded City hat ein mysteriöser Virus Gotham City infiziert und seine Opfer in tollwütige, gelb-irisierte Wahnsinnige verwandelt, die zu Plünderungen, Diebstahl und Wutausbrüchen getrieben werden. Batman - in seinem letzten Fall vor seinem Tod - und seine Gotham-Ritter kämpfen darum, dieses seltsame Virus einzudämmen, während sie seine Ursprünge untersuchen. Aber dies ist nicht das erste Mal, dass diese ungewöhnliche Krankheit die Stadt überholt hat, da sich die Serie zwischen dem heutigen Gotham City und dem Gotham City der 1800er Jahre aufteilt, als The Dark Knight und seine Verbündeten den Runaway entdecken - eine der frühesten maskierten Bürgerwehren von Gotham City.

Der Comic startet am selben Tag wie das Spiel (physisch und digital), so dass es tatsächlich zwei Abenteuer gibt, die am 25. Oktober beginnen.

