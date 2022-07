Roller Champions Tage können gezählt werden

HQ

Obwohl Ubisoft in letzter Zeit verschiedene Spiele eingestellt hat, darunter Splinter Cell VR und Ghost Recon Frontline, sieht es so aus, als ob der Publisher auch seinen kürzlich eingeführten Free-to-Play-Sporttitel Roller Champions auf Eis legen möchte.

Dies folgt auf eine Behauptung des Journalisten Jeff Grubb, der im Xbox Era-Podcast eine Nachricht von einer Quelle las und erklärte: "Roller Champions wird nach Staffel 3 abgesetzt".

Dies geschieht, da Ubisoft in seinem neuesten Finanzbericht auch feststellte, dass Roller Champions beim Vergleich der Starts Hyper Scape übertraf. Wenn man jedoch bedenkt, dass Hyper Scape nicht allzu lange dauerte, bevor auch das abgesagt wurde, ist das nicht gerade ein massiver Vertrauensbeweis für Roller Champions.

Roller Champions begrüßte die Disco-Fieber-Saison am 21. Juni 2022 nach der Kickoff-Saison, die zum Start kam. Nach Grubbs Behauptungen zu urteilen, könnte die nächste Staffel (was auch immer das sein mag) ihre letzte sein, aber da Ubisoft noch keine offizielle Aussage zu dieser Behauptung gemacht hat, müssen wir nur abwarten, ob an dieser Behauptung etwas Wahres dran ist.