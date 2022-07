I Am Groot-Trailer zeigt, wie das geblümte Kleinkind mit allen möglichen Problemen konfrontiert wird

HQ

Während Sie es vielleicht aufgrund der riesigen Mengen an Marvel-Ankündigungen verpasst haben, die in den letzten Tagen veröffentlicht wurden, zeigten die Marvel Studios im Rahmen der San Diego Comic Con auch den ersten Trailer für die Disney+ Kurzfilmserie, I Am Groot.

Basierend auf dem Guardians of the Galaxy-Charakter erforscht diese Serie Groots Zeit als Kleinkind und sieht, wie die entzückende Blumenfigur in der gesamten Galaxie auf alle möglichen Probleme gerät.

Während Sie sich den Trailer für die Serie unten ansehen können, wird uns in einem Blogbeitrag gesagt, dass, wenn sie am 10. August mit dem Streaming beginnt, die Serie fünf Episoden lang sein wird und Groot (der sogar in dieser Miniserie von Vin Diesel gesprochen wird) "neue und ungewöhnliche Charaktere" treffen wird.