Ein Teaser-Trailer zu John Wick: Kapitel 4 wurde veröffentlicht

Die San Diego Comic Con war in diesem Jahr sehr arbeitsreich, da wir im Rahmen der jährlichen Convention alle möglichen Neuigkeiten und Ankündigungen erhalten haben. Eine dieser Ankündigungen kam in Form des ersten Teaser-Trailers für den nächsten Teil der Geschichte von Baba Yaga, als John Wick: Kapitel 4 bei der Veranstaltung gezeigt wurde.

Der Film, der am 24. März 2023 starten soll, wird in den Kinos landen, und während wir immer noch auf einen Trailer in voller Länge warten, macht uns das, was gezeigt wurde, sehr aufgeregt, wenn der Film im Frühjahr landet.

Schaut euch unten den Teaser-Trailer zu John Wick: Kapitel 4 an.