Wir ziehen Fuchsjungen in Endling: Extinction is Forever auf dem heutigen GR Live auf

Letzte Woche war der offizielle Starttermin des atmosphärischen Abenteuerspiels Endling: Extinction is Forever von Herobeat Studios. Dieses Spiel fordert die Spieler auf, die Aufgabe zu übernehmen, ein Mama-Fuchs zu sein und Ihr Rudel Fuchsjungen in einer unglaublich feindlichen Welt, die sich langsam selbst zerstört, in Sicherheit zu bringen. Unnötig zu sagen, dass das Spiel als erschütterndes Beispiel dafür konzipiert ist, wie zerstörerisch die menschliche Rasse sein kann.

Mit dem Start jetzt in den Büchern werden wir in Endling: Extinction is Forever auf dem heutigen GR Live springen, wo unsere eigene Rebeca eine Stunde des Spiels hosten und auschecken wird. Achten Sie darauf, sie zur üblichen Zeit von 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr MESZ am typischen Ort der GR Live-Homepage zu besuchen.

Und bis Rebeca live geht, lesen Sie auch unsere Rezension von Endling hier und schauen Sie sich den Launch-Trailer unten an.