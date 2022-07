Der erste Trailer zu Black Panther: Wakanda Forever wurde veröffentlicht

HQ

Marvel hat in den letzten Tagen wirklich das Rampenlicht gestohlen, vor allem dank seiner diesjährigen Vorführung auf der San Diego Comic Con, wo die Marvel Studios den Vorhang für die Phasen 5 und 6 des MCU gelüftet haben . Aber bevor diese Filme und TV-Serien veröffentlicht werden, muss Phase 4 noch abgeschlossen werden, und als Teil dieser Bemühungen sind alle Augen auf Black Panther: Wakanda Forever gerichtet. Mit diesem Film, der am 11. November 2022 in den Kinos starten soll, haben wir jetzt einen Trailer, den Sie unten in voller Länge sehen können.

Welche Geschichte der Film erzählen wird, ist die Zusammenfassung der Handlung wie folgt:

"In "Black Panther: Wakanda Forever" der Marvel Studios kämpfen Königin Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M'Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) und die Dora Milaje (einschließlich Florence Kasumba) darum, ihre Nation nach dem Tod von König T'Challa vor intervenierenden Weltmächten zu schützen. Während die Wakandans ihr nächstes Kapitel anstreben, müssen sich die Helden mit Hilfe von Kriegshund Nakia (Lupita Nyong'o) und Everett Ross (Martin Freeman) zusammenschließen und einen neuen Weg für das Königreich Wakanda beschreiten. Der Film stellt Tenoch Huerta als Namor, den König einer verborgenen Unterwassernation, vor und spielt auch Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena und Alex Livanalli."