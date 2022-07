Seht euch den ersten Trailer zu Der Herr der Ringe: Ringe der Macht an

HQ

Die Premiere von Primes Blockbuster Der Herr der Ringe-Produktion rückt immer näher, und sie haben ihr Möglichstes getan, um die Welt in einer Reihe von Trailern daran zu erinnern - der neueste von der San Diego Comic Con bietet die bisher meiste Action. Die Show feiert am 2. September auf Prime Video Premiere. Bist du aufgeregt, nach Mittelerde zurückzukehren?

Synopsis:

Prime Video's Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht bringt die heroischen Legenden des legendären zweiten Zeitalters der Mittelerde-Geschichte zum ersten Mal auf die Leinwand. Dieses epische Drama, das Tausende von Jahren vor den Ereignissen von J.R.R. Tolkiens Der Hobbit und Der Herr der Ringe spielt, versetzt die Zuschauer zurück in eine Zeit, in der Großmächte geschmiedet wurden, Königreiche zu Ruhm aufstiegen und in den Ruin fielen, unwahrscheinliche Helden getestet wurden, Hoffnung an den feinsten Fäden hing und der größte Bösewicht, der jemals aus Tolkiens Feder floss, drohte, die ganze Welt in Dunkelheit zu hüllen. Die Serie beginnt in einer Zeit des relativen Friedens und folgt einem Ensemble von Charakteren, sowohl bekannten als auch neuen, die sich der lang befürchteten Rückkehr des Bösen nach Mittelerde stellen. Von den dunkelsten Tiefen der Misty Mountains über die majestätischen Wälder der Elfenhauptstadt Lindon bis hin zum atemberaubenden Inselkönigreich Númenor und den entlegensten Teilen der Karte werden diese Reiche und Charaktere ein Vermächtnis schaffen, das noch lange nach ihrem Tod weiterlebt.