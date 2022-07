Marvel hat die nächsten beiden Avengers-Filme angekündigt

HQ

Die aktuelle Filmphase des filmischen Universums der Marvel Studios wurde von den Kritikern nicht am besten aufgenommen, aber vielleicht können die Phasen 5 und 6 das ändern. Während der Comic-Con-Veranstaltung in San Diego legte Kevin Feige seine Zukunftspläne für Marvels filmisches Universum dar, wo uns neben einer Reihe von TV-Shows auch die Premierentermine für die nächsten beiden Avengers-Filme mitgeteilt wurden.

Der fünfte Avengers-Film wird Avengers: The Kang Dynasty heißen und am 2. Mai 2025 Premiere feiern, dicht gefolgt von Avengers: Secret Wars, das am 7. November desselben Jahres 2025 Premiere feiern wird. Mit anderen Worten, es wird eine lange Wartezeit für den nächsten Avengers-Ausflug sein, aber zumindest werden beide Filme im selben Jahr veröffentlicht. Was haltet ihr von Marvels bisherigen Fortsetzungen? Freust du dich auf Kang und The Multiverse Saga?

Danke, The Wrap.