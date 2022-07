Sieh dir den neuen Black Adam Trailer an

HQ

Die San Diego Comic Con bringt weiterhin Showcases der Comic-Giganten der Branche heraus, und einer davon war Dwayne Johnsons bulliger Antiheld Black Adam, der in einem neuen Trailer seinen Weg zur Gerechtigkeit zertrümmert und zerstört.

Neben Johnson sind auch Aldis Hodge (City on a Hill, One Night in Miami) als Hawkman, Noah Centineo (To All the Boys I've Loved Before) als Atom Smasher, Quintessa Swindell (Voyagers, Trinkets) als Cyclone und natürlich Pierce Brosnan (Mamma Mia!) als Dr. Fate zu sehen. Black Adam landet am 21. Oktober weltweit in den Kinos.

Wir denken, das sieht verdammt vielversprechend aus, aber was ist Ihre Meinung?

HQ

Synopsis:

Fast 5.000 Jahre, nachdem er mit den allmächtigen Mächten der alten Götter ausgestattet und ebenso schnell eingesperrt wurde, wird Black Adam (Johnson) aus seinem irdischen Grab befreit, bereit, seine einzigartige Form der Gerechtigkeit auf die moderne Welt loszulassen.