The Sandman bekommt seinen ersten Trailer

HQ

Neil Gaimans The Sandman wird oft als einer der besten Comics bezeichnet, die jemals geschrieben wurden, und wir können voll und ganz verstehen, warum. Am 5. August wird es auch als Netflix-Live-Action-Serie veröffentlicht, und der erste richtige Trailer wurde während der San Diego Comic Com am Wochenende enthüllt.

Netflix Thermselved beschreibt die Serie als "eine reiche, charaktergetriebene Mischung aus Mythos und dunkler Fantasy, die im Laufe von zehn epischen Kapiteln nach den vielen Abenteuern von Dream miteinander verwoben wurde", was es ziemlich gut zusammenfasst, wenn es in der Nähe des Ausgangsmaterials bleibt. Es hat ein ziemlich starbesetztes Ensemble, darunter Tom Sturridge als Morpheus / Dream und Charles Dance als Roderick Burgess, Donna Preston als Despair, Mason Alexander Park als Desire, mit Asim Chaudhry und Sanjeev Bhaskar als Abel und Kain.

Schaut euch den Trailer unten an. Die Sandman-Serie ist zehn Episoden lang, und wenn sie auch nur annähernd so gut ist wie der Comic - Sie können es sich nicht leisten, sie zu verpassen.