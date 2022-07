Was wenn...? bekommt eine dritte Staffel

HQ

Eine ganze Reihe von Leuten scheint zu denken, dass es seit der Premiere von Avengers: Endgame im Jahr 2019 einen Qualitätsverlust für MCU gegeben hat, dem jetzt eine klare Richtung zu fehlen scheint und das in der Unterhaltungsabteilung ungleichmäßig war.

Eine der Ausnahmen war das What If...? Serie, die im August letzten Jahres veröffentlicht wurde. Es zeigte alternative Versionen dessen, was mit Charakteren, die wir lieben, hätte passieren können, dass kleinere Dinge zu entscheidenden Zeiten passiert sind und buchstäblich alles verändert haben.

Während der San Diego Comic Con hat Marvel nicht bestätigt, dass die zweite Staffel Anfang 2023 mit dem Streaming beginnt, und sie hatten noch mehr gute Nachrichten zu bieten, da sie bereits beschlossen haben, auch eine dritte Staffel zu machen.