All On Board, um ein lizenziertes The Binding of Isaac-Spiel zu erhalten

HQ

Es wurde gerade während des "Adapting Video Games for Tabletop Play" -Panels auf der San Diego Comic Con enthüllt, dass die kürzlich angekündigte Virtual-Reality-Brettspielplattform All On Board ein lizenziertes The Binding of Isaac-Spiel erhalten wird. Als "interaktives und soziales VR-Erlebnis" wird uns in einer Pressemitteilung mitgeteilt, dass das Spiel als The Binding of Isaac: Four Souls bekannt sein wird und von Entwickler Edmund McMillen und Maestro Media kommen wird.

Über dieses The Binding of Isaac-Brettspiel wurde uns noch nicht allzu viel gesagt, außer dass es die sozialen und Gameplay-Funktionen von All On Board nutzen wird und dass es als einer der Launch-Titel kommen wird, wenn All On Board 2023 auf Meta Quest 2- und SteamVR-fähigen Geräten debütieren wird.

Der All On Board-Entwickler hat auch bekannt gegeben, dass das Spiel eine Flachbild-Gastmodus-Funktion erhalten wird, die es Freunden in der Nähe, die kein Virtual-Reality-Headset haben, ermöglicht, neben denen zu spielen, die dies tun, völlig kostenlos.

In anderen All On Board-Nachrichten erfahren wir, dass das Spiel bereits sein volles Kickstarter-Ziel erreicht hat und dies in nur 48 Stunden geschafft hat. Davon abgesehen können Fans das Spiel weiterhin auf Kickstarter unterstützen, um vor dem Start Zugang zur Plattform zu erhalten und verschiedene exklusive Accessoires und mehr in die Hände zu bekommen.