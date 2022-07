William Shatner für Masters of the Universe: Revelation bestätigt

HQ

Die San Diego Comic Con hat endlich begonnen und ist nach einigen schrecklichen Pandemiejahren wieder zu ihrem früheren Glanz zurückgekehrt. Gestern fand ein Masters of the Universe 40th Anniversary Panel mit vielen Ankündigungen zur Netflix-Show Masters of the Universe: Revelation statt, die kurz vor einer zweiten Staffel steht.

Es wurde erneut bestätigt, dass sich die zweite Staffel eher auf He-Man als auf Teela konzentrieren wird, was die Fans von der ersten Staffel wirklich enttäuscht hat. Der Schöpfer Kevin Smith sagte ausdrücklich, dass es " alles um He-Man vs. Skeletor" gehen wird, während er später auch hinzufügte, dass es " unglaublich bewegend" sein wird.

Die vielleicht größte Neuigkeit war, dass der ursprüngliche Captain James T. Kirk aus Star Trek, William Shatner, sich der bereits mit Stars gefüllten Besetzung von Synchronsprechern anschließt. Eine weitere Person, die an diesem Projekt beteiligt ist, ist Mark "Luke Skywalker" Hamill, der Skeletor spielt, was bedeutet, dass wir endlich eine Show mit diesen beiden Sci-Fi-Legenden bekommen.

