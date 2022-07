Immortals: Fenyx Rising 2 wird keine Fortsetzung, sondern ein Spin-off

Immortals: Fenyx Rising war eine der größten Überraschungen, die Ubisoft uns in den letzten Jahren beschert hat. Veröffentlicht im gleichen Zeitraum wie Assassin und Watch Dogs: Legion, zwei Spiele, die viel mehr Berichterstattung und Präsenz im Marketing des Unternehmens erhielten, verdiente das Action-Abenteuer viel mehr Erfolg als es bekam. Glücklicherweise haben die Spieler den Titel geschätzt, und es ist einer der beliebtesten Titel der Community, abgesehen davon, dass er auf allen Plattformen zu einem reduzierten Preis erhältlich ist.

Heute haben einige Gerüchte begonnen, die wir etwas loben werden, da sie direkt von Jeff Grubb stammen, einem bekannten Insider mit einem allgemein genauen Ruf. Grubb selbst kommentierte in seinem YouTube-Kanal, dass die gemunkelte Fortsetzung von Immortals: Fenyx Rising kein zweiter Teil als solcher sein würde, sondern ein Spin-off, das mit einem ähnlichen visuellen Stil entwickelt würde, wenn auch weiter weg von The Legend of Zelda: Breath of the Wild . Und nicht nur das, sondern sein Setting würde sich von der griechischen Mythologie entfernen und sich auf die hawaiianische und polynesische Kultur konzentrieren, wo wir einen Charakter (männlich oder weiblich) verkörpern werden. Intern scheint es, dass das Projekt "Oxygen" heißt und wahrscheinlich erst 2025 veröffentlicht wird.

Im Moment wurden keine weiteren Details veröffentlicht, noch hat Ubisoft diese Worte kommentiert, aber die Wahrheit ist, dass dies angesichts der neuesten Schritte des Unternehmens eine der besten Nachrichten wäre, die sie uns Spielern geben könnten, vielleicht bei Ubisoft Forward oder auf der Gamescom 2022?