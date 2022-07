Leute verklagen Sony wegen des Verkaufs defekter PS5s

HQ

Sony ist in letzter Zeit in etwas heißem Wasser, da ein paar verschiedene Leute versuchen, das Technologieunternehmen zu verklagen, nachdem es wissentlich defekte PlayStation 5-Einheiten verkauft hat.

Wie Metro berichtet hat, kommt die Klage von Christina Trejo, die im Namen einer Vielzahl von PS5-Besitzern, die unglücklich darüber sind, kaputte PS5s verkauft zu bekommen, eine Beschwerde gegen Sony eingereicht hat. Es wird erwähnt, dass, während es im Moment ein paar verschiedene Kläger gibt, die Klage besagt, dass jeder in den Vereinigten Staaten beitreten kann.

In der Klage heißt es, dass die Konsolen, die an die Kläger verkauft wurden, häufig abgestürzt sind und den Verlust von Speicherdaten sowie Korruption und Gesamtschäden am System selbst verursacht haben.

Sony hat es versäumt, irgendwelche Informationen in Bezug auf diese Behauptungen zu teilen, außer einigen Selbsthilfe-Reparaturanweisungen, die darauf hindeuten, dass die Probleme seit fast zwei Jahren bestehen und dennoch die Konsole weiter verkauft haben, daher die eingereichte Beschwerde.

Während Abstürze und Systemschäden durch die Garantie der PlayStation 5 abgedeckt sind, sollte beachtet werden, dass die Garantie nur 12 Monate dauert.