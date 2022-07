Oppenheimer landet im Juli 2023 in den Kinos

HQ

Universal Pictures hat endlich eine Reihe von Informationen und Details für Christopher Nolans nächsten Film veröffentlicht: Oppenheimer. Dieser Streifen erzählt die Geschichte des theoretischen Physikers J. Robert Oppenheimer und seiner Arbeit als Direktor des Manhattan-Projekts, in dem die ersten Atomwaffen produziert wurden, und verfügt über eine mit Stars besetzte Besetzung und hat jetzt ein Veröffentlichungsdatum.

Der Film, der am 21. Juli 2023 in die Kinos kommen soll, hat sogar einen Teaser-Trailer zur Verfügung, aber um ihn derzeit zu sehen, müssen Sie zu einer Vorführung von Jordan Peeles Horrorfilm Nope gehen, da der Oppenheimer-Teaser-Trailer vor diesem Film gespielt wird.

Was wir gerade haben, ist ein Poster für den Film, das Cillian Murphys Oppenheimer in einer Explosion zeigt, und gibt eine Vorstellung von der Besetzung für den Film, zu der Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Kenneth Branagh, Rami Malek, Gary Oldman und mehr gehören. Schauen Sie es sich unten an und markieren Sie das Startdatum am 21. Juli in Ihren Kalendern.