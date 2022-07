Das Rad der Zeit wird eine dritte Staffel bekommen

HQ

Im Rahmen der San Diego Comic Con hat Amazon bekannt gegeben , dass The Wheel of Time für eine dritte Staffel zurückkehren wird. Dies geschieht, da die Fans immer noch auf die zweite Staffel der Show warten, die sich derzeit noch in der Produktion befindet.

"Ich bin so begeistert, dass wir eine dritte Staffel von The Wheel of Time machen werden", sagte Rafe Judkins, Executive Producer und Showrunner von The Wheel of Time. "The Shadow Rising war schon immer mein Lieblingsbuch in der Serie, also ist es eine Ehre, es ins Fernsehen zu bringen und ein neues Publikum mit den Geschichten vertraut zu machen, die mich überhaupt erst dazu gebracht haben, mich in diese Bücher zu verlieben, und etwas, worauf ich hingearbeitet habe, seit ich die Show vor Jahren zum ersten Mal vorgestellt habe."

Amazon hat noch kein Veröffentlichungsdatum / -fenster für die zweite oder dritte Staffel der Show angekündigt, aber wenn man bedenkt, dass die erste Staffel am 19. November 2021 auf dem Streaming-Dienst eingestellt wurde, wird es hoffentlich nicht allzu lange dauern, bis wir mehr von der Live-Action-Fantasy-Serie sehen können.

Wenn Sie die erste Staffel von The Wheel of Time noch nicht gesehen haben, schauen Sie sich den Trailer dazu unten an.