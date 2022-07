Destiny 2 Showcase für Ende August geplant

HQ

Bungie hat enthüllt, dass es diesen August ein weiteres Destiny 2 Showcase veranstalten wird, wo es das nächste Kapitel in der Licht- und Finsternis-Saga enthüllen wird. Dies folgt auf das vorherige Destiny 2 Showcase im Jahr 2021, in dem wir alles über Destiny 2: Die Hexenkönigin erfahren haben.

Während Bungie noch nicht genau gesagt hat, was in diesem Showcase sein wird, scheint dies darauf hinzudeuten, dass der Entwickler bereit ist, den Fans einen Blick auf Destiny 2: Lightfall zu werfen und wohin uns diese bevorstehende Erweiterung führen wird, wenn sie höchstwahrscheinlich im Jahr 2023 debütiert (wenn man bedenkt, dass The Witch Queen im Februar 2022 fallen gelassen wurde).

Wir werden es jedoch sicher wissen, wenn der Destiny 2 Showcase am 23. August 2022 stattfindet. Fang es auf Bungies Twitch-Kanal.