MultiVersus zeigt im neuen Trailer sowohl Fortschritt als auch Belohnungen

MultiVersus ist ein Spiel in der gleichen Richtung wie Smash Bros, bietet aber die breite Palette dessen, was Warner Bros zu bieten hat. Das bedeutet Traum-Match-ups wie die Game of Thrones-Attentäterin Arya Stark gegen Harley Quinn oder vielleicht Batman gegen Tom & Jerry.

Derzeit läuft eine offene Beta, an der ihr teilnehmen könnt. Gehen Sie auf diese Weise , wenn dies interessant klingt. Heute haben wir auch einen neuen Trailer, der einige der Fortschritte und Belohnungen zeigt, auf die ihr euch freuen könnt, indem ihr Leute verprügelt.

Bisher wurden 16 Charaktere für dieses vielversprechende Party-Kampfspiel enthüllt, und es gibt sowohl Lecks als auch Gerüchte, die behaupten, dass wir uns auf kommende Ergänzungen wie Gandalf, Harry Potter, Wreck It Ralph, Naruto und Ted Lasso freuen können - um nur einige zu nennen.