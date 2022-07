The Last of Us: Part I beschreibt alle Verbesserungen in einem 10-minütigen Gameplay-Video

HQ

Naughty Dog kann in letzter Zeit einfach keine Pause in Bezug auf Lecks machen. Nicht nur, dass The Last of Us: Part II Details und Filmmaterial Wochen vor dem Start des Spiels durchsickerten, das The Last of Us-Remake wurde so gut wie bestätigt, noch bevor Sony selbst sein Veröffentlichungsdatum ein paar Stunden vor dem geplanten Zeitpunkt durchsickern ließ. Dies wurde nun durch die Tatsache getoppt, dass sich Filmmaterial und Screenshots des Spiels in den letzten Tagen im Internet verbreitet haben. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum die offizielle Ankündigung passiert ist, wenn die meisten von euch schlafen.

Weil Naughty Dog plötzlich ein Video veröffentlicht hat, in dem eine Handvoll der Hauptdarsteller bei Naughty Dog über einige der großen und kleinen Verbesserungen in The Last of Us: Part I sprechen. Ich schlage vor, dass Sie es nicht sehen, wenn Sie nicht sehen wollen, wie einige der Hauptcharaktere im Remake im Vergleich zum Original und Remaster ganz anders aussehen, da wir endlich einen genaueren Blick auf Henry, Sam, David, Riley, ein bestimmtes Tier und andere Schlüsselspieler werfen. Alles, was Sie wissen sollten, ist, dass das Spiel erstaunlich schön aussieht und die Welt dank neuer und hinzugefügter Animationen, weitaus besserer Physik und zerstörbarer Umgebungen, intelligenterer Feinde und Begleiter, flüssigerer Bewegungen, 3D-Audio und mehr lebendiger aussieht. Sieht gut aus und klingt großartig, oder? Leider gibt es auch einige schlechte Nachrichten.

Der Zwinger ließ viele glauben, dass wir endlich als Joel krabbeln und mehr können, als sie sagten, dass Teil I Gameplay-Verbesserungen und Änderungen aus Teil II enthalten wird, aber das ist nicht der Fall. Es scheint, als ob diese Gameplay-Leckerbissen Permadeath- und Speedrunning-Modi, detaillierte Workbench-Sequenzen, neue kosmetische Optionen und Render-Modi, die erstaunlichen Barrierefreiheitsfunktionen von Teil II (+ Audiodeskription), die coole Verwendung des DualSense und dergleichen umfassen. Nicht genau das, was diejenigen, die den Preis in Frage stellen, weil sie das Remaster gespielt haben, hören wollten, aber wir werden Sie irgendwann im August in unserem Test über unsere Gedanken informieren.