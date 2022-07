Splinter Cell VR von Ubisoft abgebrochen

Viele von uns träumen seit vielen, vielen Jahren von einer neuen Splitterzelle. Bisher haben wir nur kleinere Cameos von Sam Fisher bekommen, aber 2020 kündigten Facebook und Ubisoft Splinter Cell VR für die Oculus VR-Plattform an.

Während dies sicherlich nicht das war, was sich die meisten Fans erhofft hatten, können Bettler keine Auserwählten sein und es gab immer noch einen gewissen Hype um das Projekt. Aber leider scheint es, als wären wir wieder so ziemlich wieder vor dem Nichts, wie Ubisoft während des vierteljährlichen Finanzberichts heute Abend bestätigt hat, dass Splinter Cell VR offiziell abgebrochen wird, ohne eine solide Erklärung für andere als finanzielle Ursachen.

Während dies sehr enttäuschend ist, lohnt es sich, sich daran zu erinnern, dass Ubisoft derzeit auch an einem Remake des ursprünglichen Splinter Cell arbeitet, so dass es immer noch so aussieht, als würden wir unseren Sam Fisher-Fix irgendwann bekommen.