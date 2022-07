Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben sieht fantastisch aus

HQ

Fantasy-Fans können sich mit den Veröffentlichungen des Game of Thrones-Prequels House of the Dragon auf HBO Max und Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht auf Amazon Prime Video auf viel freuen. In diesem Sinne vergisst man leicht, dass wir auch Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves bekommen, einen Film, der auf Dungeons & Dragons basiert (duh!).

Jetzt haben wir den offiziellen Trailer bekommen, und wir müssen sagen, dass er wirklich großartig aussieht. Es hat alle klassischen Zutaten wie einen charmanten Dieb, ein verlorenes Relikt, glänzende Rüstungen, riesige Burgen, Drachen, epische Schlachten, glühende Schwerter, Monster, seltsame Magie und sehr schlechte Haarschnitte.

Schauen Sie sich das Video unten an. Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves startet im März 2023 in den Kinos, und da es von der Paramount Pictures Corporation veröffentlicht wird, gehen wir davon aus, dass es irgendwann auch auf dem Streaming-Dienst Paramount+ landen wird.