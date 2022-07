Bagirl erinnert uns an die Arkham-Spiele im Gotham Knights Trailer

HQ

Warner Bros. hatte sowohl Robin als auch Nightwing bereits in Trailern detailliert beschrieben, die zwei der drei männlichen spielbaren Charaktere in Gotham Knights gewidmet waren, so dass es nicht besonders überraschend war, als die Entwickler versprachen, dass wir mehr von Batgirl auf der San Diego Comic Con sehen würden. Die Show hat endlich begonnen, und das Studio hat sein Wort gehalten.

Der neue Trailer rückt Batgirl ins Rampenlicht, und man kann mit Sicherheit sagen, dass ihr Kampfstil dem Batman der Arkham-Spiele viel näher zu sein scheint als Nightwing, Robin und der noch nicht detaillierte Red Hood.