Avatar: Frontiers of Pandora von massiver Verzögerung getroffen

Eines der heißesten Spiele des Jahres 2022 war zweifellos das kommende Avatar: Frontiers of Pandora von Massive Entertainment. Und wir schreiben "war" aus einem bestimmten Grund, da Ubisoft jetzt bestätigt hat, dass das Spiel von einer massiven Verzögerung getroffen wurde und das Startfenster des Films Avatar: The Way of Water, der im Dezember Premiere feiert, verpassen wird.

Obwohl es nie ein festes Veröffentlichungsdatum hatte, hatte Ubisoft zuvor gesagt, dass das Spiel vor April 2023 erscheinen sollte, und die meisten Analysten und Insider spekulierten, dass es später in diesem Jahr für einen Synergieeffekt mit dem neuen Film passieren würde. Aber während des heutigen vierteljährlichen Finanzberichts hat Ubisoft bestätigt, dass das Spiel auf das nächste Geschäftsjahr (vom 1. April 2023 bis zum 31. März 2024) verschoben wurde. bisoft erklärt:

"Während diese zusätzliche Entwicklungszeit die aktuellen anhaltenden Einschränkungen für Produktionen in der gesamten Branche widerspiegelt, arbeiten wir hart daran, die effizientesten Arbeitsbedingungen zu schaffen, um sowohl Flexibilität für unsere Teams als auch eine starke Produktivität zu gewährleisten und gleichzeitig den Spielern die besten Erfahrungen zu bieten."

Wie viele von euch sicherlich bemerkt haben, wurden in den letzten Monaten kaum Screenshots, Trailer und Informationen aus dem Spiel veröffentlicht, was normalerweise ein Hinweis darauf ist, dass etwas nicht stimmt. Was genau die Probleme sind, ist derzeit unbekannt, aber so enttäuschend dies auch ist - wir bevorzugen absolut ein großartiges Spiel morgen anstelle eines anständigen Spiels heute.