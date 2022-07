Vier neue Lego Avatar Sets wurden enthüllt

HQ

Da Avatar: The Way of Water später in diesem Jahr in die Kinos kommen soll, ist es keine Überraschung, dass immer mehr Produkte, die auf dem Blockbuster-Franchise basieren, auftauchen. Dazu gehört auch Lego, das bereits im Juni ein paar Sets angekündigt hatte, die auf der Filmreihe basieren. Jetzt, im Rahmen der San Diego Comic Con, hat Lego weitere vier Avatar-Sets enthüllt .

Diese sind:





Neytiri & Thanator vs. AMP Suit Quaritch - £39.99 / $39.99



Jake & Neytiris erster Banshee-Flug - £49.99 / $59.99



Schwimmende Berge: Site 26 & RDA Samson - £ 89.99 / $ 89.99



Jake Sully & sein Avatar - £17.99 / $19.99



Jedes der vier Sets wird am 1. Oktober 2022 in den Handel kommen, und Sie können sich jedes Set unten ansehen.