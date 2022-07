House of the Dragon heißt Fans wieder in Westeros willkommen

HQ

HBO hat den offiziellen Trailer für die Game of Thrones-Prequel-Serie House of the Dragon veröffentlicht, und in diesem Trailer erfahren wir alles über die Geschichte hinter der Serie und die Art von Konflikten, denen sich das herrschende Targaryen-Haus stellen muss.

Diese Show, die sich scheinbar weitgehend um einen Konflikt zwischen den Erben des Eisernen Throns dreht, zeigt, wie man es von ihrem Namensvetter erwarten würde, viele Drachen, und dieser Trailer zeigt uns einen Blick auf Westeros, wie es von fliegenden Eidechsen regiert wird.

Mit einer mit Stars besetzten Besetzung, die House of the Dragon zum Leben erweckt, darunter die von Paddy Considine, Olivia Cooke, Matt Smith, Rhys Ifans und Graham McTavish, wird diese Show am 22. August auf HBO Max (jetzt TV / Sky in Großbritannien) gestreamt.