Batgirl von Gotham Knights wird auf der San Diego Comic Con gezeigt

HQ

In den letzten Monaten hat Warner Bros. Informationen über die kommenden Gotham Knights veröffentlicht, hauptsächlich in Form von Trailern, die jedem der vier spielbaren Charaktere gewidmet sind, die auch ihre Kampfstile und die Arten von Gadgets und Fähigkeiten, die sie verwenden können, hervorheben. Zuletzt war Robin an der Reihe, und jetzt sind alle Augen auf Batgirl gerichtet, und es sieht so aus, als hätten wir endlich eine Idee, wann dies stattfinden wird.

Und das liegt daran, dass der Twitter-Account der Gotham Knights als Antwort auf einen Tweet erklärte, dass "Batgirl an der Reihe ist", als er über die Beteiligung des Spiels an der San Diego Comic Con sprach. Wann genau dies geschehen wird, wäre eine vernünftige Vermutung später heute, am 21. Juli, wenn das Gotham Knights Panel von 23:00 Uhr BST / 00:00 Uhr MESZ (22. Juli) stattfindet.