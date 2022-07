Ethan Hawke verteidigt Scorsese bei Marvel-Kommentaren

HQ

Der Schauspieler Ethan Hawke, der derzeit in dem Thriller The Black Phone und dem Dokumentarfilm The Last Movie Stars auf HBO Max mitspielt, ist vor allem für seine zurückhaltenden Dramafilme bekannt, wobei die Marvel-Show Moon Knight sein zweites Comic-Projekt nach Valerian und die Stadt der tausend Planeten markiert. In einem Interview nutzte er auch die Gelegenheit, kontroverse Marvel-Aussagen von Scorsese und Coppola zu verteidigen.

"Wenn Leute wie Scorsese und Coppola nicht herauskommen und ihre Wahrheit sagen, dass es wichtigere Dinge gibt, als Geld zu verdienen, wer dann?" "Es ist einfach für sie, aber es muss jemand in der Gesellschaft sein, der sagt: "Hey, alle, das ist nicht 'Fanny und Alexander'." Wenn Sie diese Filme, die im Grunde für 14-Jährige gemacht sind, immer wieder so rezensieren, als wären sie "Fanny und Alexander" oder "Winter" Licht", wen zum Teufel wird es schaffen, "Winter Light" zu machen? Ich schätze die älteren Mitglieder der Gesellschaft, die die Menschen daran erinnern, die Messlatte nicht zu niedrig zu legen. Ich weiß, dass es einige Leute denken lässt, dass sie pompös sind, aber sie sind nicht pompös."

Hawke kommentierte auch, dass Marvel eher "schauspielerfreundlich" als regisseurorientiert ist:

"Diese Gruppe von Menschen ist extrem schauspielerfreundlich. Sie sind vielleicht nicht direktorenfreundlich, und das mag das sein, worüber Scorsese und Coppola sprechen. Aber sie lieben Schauspieler. Ich denke, Kevin Feige hatte eine großartige Sache mit Robert Downey Jr. und er verstand, dass Downeys Leidenschaft ein großer Teil des Erfolgs war. Wenn Schauspieler von einer Rolle begeistert sind, begeistert sich das Publikum dafür, sie zu sehen. Feige verstand den Algorithmus dort, also sind sie sehr respektvoll gegenüber dem Prozess. Das Beste an "Moon Knight" war für mich die Oscar-Performance. Es ist eine Gonzo-Sache, die zufällig ein gigantisches Budget hat - eine ziemlich andere Leistung."

Was haltet ihr von der laufenden Marvel-Debatte?

Danke, Indiewire.