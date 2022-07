Sylvester Stallone beschimpft die alternden Besitzer der Rocky-Serie

HQ

Sylvester Stallone lieferte ein Meisterwerk ab, als er 1976 den Boxfilm Rocky schrieb und spielte, der in diesem Jahr einen Oscar für den besten Film gewann. Seitdem ist Rocky zu einer langjährigen Filmreihe geworden, die auch ein paar Spiele hervorgebracht hat. Aber trotz der Popularität der Serie ist der überwiegende Teil des Geldes nicht an Stallone gegangen, sondern an den Produzenten der Serie, Erwin Winkler, der die Rechte besitzt.

Dies hat Stallone mehrmals in heißes Wasser versetzt, und er veröffentlichte kürzlich einen Instagram-Post (der später gelöscht wurde), in dem er dem alternden Produzenten eine gute Schelte gab:

"Nachdem IRWIN ROCKY über 47 Jahre lang kontrolliert hat und jetzt CREED, würde ich wirklich gerne zumindest ein wenig WHAT'S LEFT von meinen RECHTEN zurückhaben, bevor ich es an ONLY YOUR CHILDREN weitergebe - ich glaube, das wäre eine FAIRE Geste von diesem 93-jährigen Herrn."

Das Rocky-Franchise erhielt einen Neustart mit dem Film Creed aus dem Jahr 2015 und seiner Fortsetzung Creed II aus dem Jahr 2018. Creed III, der im November veröffentlicht werden soll, wird der erste Rocky-Film ohne Stallone in der Besetzung sein.

