Ana de Armas: Es gibt keine Notwendigkeit für einen weiblichen Bond

Eines der Highlights im neuesten James-Bond-Film, No Time to Die with Daniel Craig, war zweifellos Ana de Armas' umwerfend coole Geheimagentin Paloma. Sie wurde kürzlich von The Sun zum Thema James Bond interviewt, wo die Diskussion natürlich zu der Frage führte, wer nach Daniel Craigs Ausstieg Bond spielen sollte.

Einige Leute haben vorgeschlagen, dass es jemand von Farbe oder eine Frau sein sollte, und den ursprünglichen Charakter, den Ian Fleming einst geschaffen hat, hinter sich gelassen. Armas scheint damit nicht einverstanden zu sein, wünscht sich aber in Zukunft einen größeren Schwerpunkt auf bessere weibliche Rollen in der Serie:

"Es gibt keine Notwendigkeit für einen weiblichen Bond. Es sollte keine Notwendigkeit geben, den Charakter eines anderen zu stehlen, wissen Sie, um die Macht zu übernehmen. Dies ist ein Roman, und er führt in diese James-Bond-Welt und diese Fantasie dieses Universums, in dem er sich befindet."

Sie fährt fort, indem sie erklärt, wie sich weibliche Rollen in Bonds Universum verbessern könnten:

"Was ich mir wünsche, ist, dass die Frauenrollen in den Bond-Filmen, auch wenn Bond weiterhin ein Mann sein wird, auf eine andere Art und Weise zum Leben erweckt werden. Dass sie einen substanzielleren Teil und Anerkennung erhalten. Das finde ich interessanter, als Dinge umzudrehen."

