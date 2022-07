Mehr Gears of War ist bei The Coalition eindeutig in Produktion

Gears 5 wurde bereits 2019 veröffentlicht, aber drei Jahre später haben wir fast nichts Offizielles über die nächste Installation in dieser epischen Actionserie gehört. Das einzige, was wir sicher wissen, ist, dass die zukünftigen Projekte von The Coalition mit der Unreal Engine 5 entwickelt werden.

Jetzt wissen wir noch eines. Auch wenn die meisten von uns es sicherlich erraten hätten, zeigt eine neue Stellenausschreibung , dass The Coalition derzeit an einem neuen Gears of War arbeitet, da sie nach einem Lead Mission Designer suchen, der an der Franchise arbeitet. Außerdem wird dieses neue Spiel keine Art reiner Multiplayer-Titel sein, da die Anzeige ausdrücklich eine "Einzelspieler-Kampagne" erwähnt.

Während dies sicherlich im Einklang mit dem steht, was die meisten Leute vermutet haben, ist es immer noch schön, eine Bestätigung zu erhalten, dass mehr Gears of War kommt und wir uns auf eine Einzelspielerkampagne freuen können.

Danke IdleSloth84